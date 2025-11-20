O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (20) queO boletim, atualizado as 18h, é do Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (CIOCS), responsável pelo monitoramento e organização da assistência durante o evento.

Do total de casos, 19 estão relacionados à inalação de fumaça. Duas pessoas tiveram crise de ansiedade após o ocorrido. Não houve registro de feridos pelas chamas com queimaduras.

"Os pacientes foram atendidos prontamente e 12 já foram liberados. Os demais estão recebendo assistência adequada nos serviços de saúde de Belém e em uma unidade de referência para esses casos", diz o boletim.

De acordo com o ministério, equipes de saúde municipal, estadual e federal seguem acompanhando e monitorando a assistência e o estado de saúde dos atendidos.

Tags:

Belém | cop30 | incêndio | Ministério da Saúd