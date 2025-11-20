BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O incêndio que ocorreu na COP30, conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) para mudanças climáticas, nesta quinta-feira (20), levou 21 pessoas a atendimento médico. Desse total, 9 ainda estão sob cuidados.

Segundo Ciocs (Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde), coordenado pelo Ministério da Saúde e responsável pela assistência de saúde na COP30, não houve registro de queimaduras.

Os atendimentos são referentes à inalação de fumaça (19 casos) e crises de ansiedade (2 casos).

O Ciocs diz que as pessoas foram encaminhadas aos serviços de saúde de Belém (PA).

O fogo começou às 14h03 e, poucos segundos depois, já ganhou tamanho. O incêndio teve início ao redor dos pavilhões da África e da East African Community, na zona azul da COP, espaço em que, além de estandes de entidades e países, estão as salas das negociações climáticas.

Mais cedo, a organização COP30 contabilizava 13 pessoas atendidas por inalar fumaça.

Devido ao incêndio, as instalações foram esvaziadas e isoladas, e as negociações foram suspensas até a sexta-feira (21), data em que a conferência está originalmente prevista para terminar.