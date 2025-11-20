BELÉM, PA E BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Dois vídeos mostram os momentos iniciais do incêndio que atingiu a COP30, conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) para mudanças climáticas, nesta quinta-feira (20).

O fogo, ainda sem causa definida, teve início ao redor dos pavilhões da África e da East African Community, na chamada zona azul da COP, espaço em que, além de estandes de entidades e países, estão as salas das negociações climáticas.

O fogo começou às 14h03 e, poucos segundos depois, já havia se espalhado.

Pessoas de pavilhões ao redor rapidamente notaram as chamas e, em seguida, começaram a sair correndo do local. Em pouco mais de um minuto, a fumaça se alastra pelo entorno.

Um dos vídeos mostra que o fogo teve início durante uma palestra no pavilhão da África, não muito distante do pavilhão brasileiro. A agenda do local aponta que, naquele momento, ocorria o último evento programado para o estande, com título "Dos Compromissos à Implementação: Financiamento e Transferência de Tecnologia para a Transição Energética Justa da África".

No vídeo, as labaredas surgem atrás de uma divisória do pavilhão africano, a pouca distância dos debatedores.

Em segundos, o fogo avança sobre a parede do pavilhão africano e um homem tenta conter, sem sucesso, as chamas com um extintor. Em seguida, já se pode ver a luz do dia, através do buraco deixado pelas labaredas no teto do espaço construído para a conferência.

Segundo o mapa da zona azul da COP30, há cerca de três saídas de emergência próximas ao local de início do fogo.

Outro vídeo, gravado por uma câmera de vigilância, mostra o início das chamas em uma estrutura de um pavilhão. Nas imagens, não é possível ver a origem exata.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros repassadas via assessoria de imprensa do governo do Pará, a principal causa apontada é o uso de um aparelho eletrônico. Segundo a corporação, o fogo pode ter se originado de um micro-ondas. O incidente, no entanto, ainda está sendo investigado.

O incêndio ocorre em um momento crítico da COP30, que se encaminha para o fim. Oficialmente, a conferência deve terminar nesta sexta-feira (21), mas as COPs têm um histórico de atrasos, com negociações invadindo o final de semana.

Apesar disso, havia uma promessa da presidência da COP30 de encaminhamento de decisões já na quarta-feira (19), o que não aconteceu.

Não é possível prever como o incêndio pode impactar o cronograma da conferência, mas, logicamente, o evento interrompeu as negociações a partir do meio da tarde.

A COP30, até o momento, foi marcada por problemas estruturais. Houve problemas com ar-condicionado, áreas inundadas e a ONU se mostrando preocupada com riscos relacionados a problemas elétricos e de segurança.