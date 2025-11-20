SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo informou nesta quinta-feira (20) a morte do soldado Joelson Pereira Ribeiro, de 30 anos, que foi atropelado por uma carreta na rodovia dos Imigrantes na noite de terça-feira, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção por volta das 22h40, no km 42 da rodovia, atingiu a viatura onde os agentes estavam e também o veículo que estava no acostamento.

Com o impacto, os policiais foram arremessados contra uma segunda viatura, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Joelson sofreu fratura de pelve e teve duas paradas cardíacas no local e outras duas durante o transporte à Santa Casa de Santos, onde ficou internado até morrer.

O outro policial, o sargento Marco Antônio Ribeiro Borges, teve fratura de crânio, trauma de abdômen (baço) e fratura no fêmur. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Um terceiro homem, que trocava um pneu do carro no local, também foi atingido, mas sofreu apenas ferimentos leves.

O soldado Joelson servia a corporação havia dois anos e cinco meses no 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que atua em São Vicente, na Baixada Santista. Ele deixa mulher e um filho de nove anos.

Na noite de terça, os agentes apoiavam o policiamento rodoviário em ocorrência de roubo a veículo e aguardavam a equipe da concessionária Ecovias retirar os carros atingidos, quando a carreta os atingiu.

O caso foi registrado como colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 3º DP de São Bernardo do Campo.

CUIDADOS AO PARAR NO ACOSTAMENTO PARA EMERGÊNCIA

- Faça uma avaliação total do local

- Veja o volume de tráfego na rodovia e se seu veículo está próximo da faixa de rolamento

- Prefira descer pelo lado direito, do passageiro

- Todos os ocupantes devem se afastar do veículo e buscar local seguro, como atrás de uma defensa enquanto espera o resgate

- Fique sempre de frente ao trânsito de veículos

- Evite pedalar bicicleta em acostamentos de rodovias, principalmente as de grande movimento