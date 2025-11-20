BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, afirma que o incêndio que causou a interrupção da conferência, em Belém (PA), vai afetar as negociações finais do evento. "Atrapalhar eu não diria, mas afetar, sem a menor dúvida, porque ficou mais apertado o tempo e a negociação está muito difícil. Tem muitas coisas ainda pendentes, mas acredito no esforço e no mutirão dos delegados estrangeiros que estão querendo muito trabalhar por um bom resultado", disse Corrêa do Lago, em entrevista à CNN Brasil.

Ele afirmou ainda que a proposta do mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis ainda divide os países, embora tenha sido lançada uma discussão, durante a COP30, que terá repercussões. "Toda a parte de setor privado foi incrível nesta COP, e o reconhecimento é absolutamente total. Agora, a implementação com relação à questão de fósseis essa COP mostrou muitas soluções alternativas, muitos caminhos que vários países já estão fazendo, então vai ser uma etapa muito importante na maturidade dessa discussão."

Segundo Corrêa do Lago, a grande marca da COP30 pode ser a consciência de que a floresta é uma agenda positiva, não estando apenas atrelada aos impactos negativos do desmatamento. "Ficou muito claro a importância da conservação, mas também da restauração. Isso ampliou muito a noção do quanto a floresta é importante para o clima.

COLOMBIANAS VOLTA À ZONA AZUL PARA RECUPERAR AS MALAS DE VIAGEM

As colombianas Damaris Támara e Paola Romero tiveram que voltar à zona azul esta noite para recuperar as malas de viagem que deixaram para trás durante a evacuação por conta do incêndio.

"Tentamos pegá-las na hora do incêndio, mas não nos deixaram passar", conta Damaris, comunicadora que trabalha com direito à alimentação.

O voo das duas para Bogotá sai às 2h da madrugada desta sexta-feira. "Vamos ficar aqui na zona azul trabalhando nas construções finais de como ficou o direito à alimentação na agenda da COP", afirma Damaris.

Na hora do incêndio, as duas participavam de um painel e, a princípio, achavam que a correrria e a gritaria se tratavam de um protesto. Paola, que é cientista política chegou a sentir irritação nos olhos por conta da fumaça.

Damaris fillsofa sobre o incêndio: "Chegamos a um ponto de inflexão e, se não são tomadas medidas reais, essas coisas podem acontecer - e já estão acontecendo na floresta. O que aconteceu aqui acontece nos nossos territórios".