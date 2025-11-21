SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma área de baixa pressão atmosférica sobre o oceano Atlântico deixa o tempo estável sobre a região Sudeste do país nesta sexta-feira (21), proporcionando poucas nuvens e a ação mais duradoura do sol, o que deve elevar a temperatura.

Assim como nesta quinta (20), no Dia da Consciência Negra, a sexta deve ser marcada pelo ar seco e sol forte na região metropolitana de São Paulo, destaca o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Por conta disso, a temperatura deve passar da mínima de 14°C durante a madrugada para a máxima de 30°C à tarde, deixando os paulistanos com sensação de calor. Não há previsão de chuva.

Nesta quinta, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 25,3°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital. O CGE, no entanto, divulgou que a média da temperatura máxima nas suas 33 estações meteorológicas foi de apenas 23,1°C, com os termômetros apontando 25°C em Pirituba, na zona norte, e 19°C em Parelheiros, no extremo da zona sul.

No sábado (22), o clima na Grande São Paulo deve ser semelhante ao dia anterior, com predomínio de sol, poucas nuvens e calor. Entre o meio e o fim da tarde, há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas e de curta duração. Os termômetros devem oscilar da mínima de 18°C ao amanhecer à máxima de 30°C à tarde.

No Vale do Ribeira, a variação esperada nesta sexta é de 17°C a 29°C. Em Santos, de 16°C a 29°C; no Guarujá, de 18°C a 28°C; em Bertioga e em Ubatuba, de 16°C a 29°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 25°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 13°C e 32°C.

A variação deve ficar de 16°C a 32°C em Campinas, de 16°C a 30°C em Sorocaba e de 16°C a 33°C em Bauru.

E como normalmente ocorre, nas regiões norte e noroeste a tendência é de tempo mais quente. Assim, em Franca a previsão é de variação de 18°C a 33°C; em Ribeirão Preto, de 19°C a 35°C; em Barretos, de 20°C a 36°C; em São José do Rio Preto, de 21°C a 35°C; em Presidente Prudente, de 16°C a 35°C; e em Araçatuba, de 17°C a 37°C.

INMET MANTÉM ALERTA LARANJA PARA CHUVA NA BAHIA

Com a chegada da terceira frente fria do mês à região metropolitana de Salvador (BA), o Inmet mantém nesta sexta o alerta laranja, de perigo, para acúmulo de chuva na capital baiana e nos outros municípios do Recôncavo Baiano. A previsão é de precipitação de até 100 mm por dia.

As duas frentes frias anteriores que passaram pelo litoral da Bahia causaram grandes volumes de chuva, que provocaram alagamentos e deslizamentos na capital baiana.

As pancadas serão frequentes em áreas do norte da Bahia, do sertão do Nordeste, no interior do Maranhão e do Piauí até este fim de semana, pelo menos.