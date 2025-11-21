SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump retira tarifas de 40% sobre alguns produtos do Brasil, indicação de Messias ao STF estremece relação entre governo e Senado e outras notícias para começar esta sexta-feira (21).

GUERRA COMERCIAL

Trump retira tarifas de 40% sobre carne, café, frutas e outros produtos do Brasil. Presidente americano cita conversa com Lula e opinião de outras autoridades, que consideram que penalidade não é mais necessária.

CONGRESO NACIONAL

Alcolumbre anuncia votação de pauta-bomba após Lula indicar Messias ao STF. Presidente do Senado diz que levará ao plenário na próxima semana projeto com impacto nas contas. Congressista trabalhava por indicação de Pacheco para vaga na corte e ficou contrariado com petista.

FORÇAS ARMADAS

FAB intercepta avião que entrou no espaço aéreo brasileiro vindo da Venezuela. Aeronave foi interceptada por dois caças A-29 Super Tucano na quarta-feira (19). Piloto ignorou ordens e tiro de aviso e fugiu após pousar em pista de terra em Roraima.

General atacado por bolsonaristas critica os que 'não reconhecem' erros e diz que Exército respeita lei. Chamado de 'melancia' por aliados do ex-presidente, Richard Nunes afirma que legalidade era 'única postura plausível'. Ex-número 2 da corporação, chefe do Sistema de Proteção da Amazônia não comenta julgamento de colegas no STF.

ENEM

Estudantes convocam atos para pedir anulação total do Enem após caso de questões semelhantes. Movimento reage à decisão do Inep de invalidar só três itens e cobra nova aplicação da prova. Grupo afirma quebra de isonomia e diz que episódio ampliou a desconfiança sobre o exame.

G20

Cúpula do G20 na África do Sul começa com boicote dos EUA e crise entre China e Japão. Lula representará o Brasil em reunião sem Trump, que acusa anfitriã de 'genocídio contra brancos'. Milei também é desfalque em encontro das principais economias do mundo neste fim de semana.

VIOLÊNCIA

Busca por remédios e canetas emagrecedoras impulsiona ataques a farmácias e golpes. Roubo a drogarias cresceu 20% na cidade de São Paulo até setembro ante o mesmo período de 2024. Abrafarma cria grupo de segurança por causa de crimes; SSP diz ter ampliado ações.

CULTURA

Autorretrato de Frida Kahlo é arrematado por US$ 54,7 milhões e bate o seu recorde. 'El Sueño' se tornou obra mais cara da artista em leilão. Quadro explicita os anos de turbulência na vida da mexicana.

CULTURA

Show de Kanye West em São Paulo é cancelado após conflitos com a prefeitura. Gestão diz que não compactua com apologia do nazismo.