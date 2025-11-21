SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O voo do foguete Hanbit-Nano a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, que pode vir a ser o primeiro lançamento de satélites à órbita terrestre feito do território brasileiro, foi reagendado para 17 de dezembro deste ano. Antes, ele estava previsto para ocorrer neste sábado (22), às 15 horas.

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a mudança em nota divulgada na noite desta quinta-feira (20). Segundo a FAB, a instituição e a empresa sul-coreana Innospace, fabricante do lançador, decidiram em conjunto estender a janela de lançamento até 22 de dezembro.

Ainda de acordo com a nota, a extensão do prazo vai permitir a realização de novos testes de segurança no foguete. "A alteração na data ocorre para que sejam feitos aprimoramentos no processamento dos sinais coletados do veículo e utilizados na avaliação do seu desempenho durante o lançamento", declarou a FAB.

"Os resultados dos ensaios para validar os sistemas de aviônica do Hanbit-Nano apresentaram uma oportunidade para realizar alguns aprimoramentos que vão elevar ainda mais o nível de segurança e confiabilidade antes do lançamento", afirmou o coordenador-geral da operação, coronel engenheiro Rogério Moreira Cazo. "Essa etapa é natural em missões inaugurais e fundamental para garantir que cada sistema do foguete opere com máxima precisão."

De acordo com a FAB, a Innospace já fez um ensaio das etapas da operação, levantando o foguete até a plataforma, fazendo os preparativos de lançamento, verificação da sequência de lançamento e procedimentos de retorno da plataforma. "A empresa confirmou que os testes dos sistemas de pressão, elétrica, controle e integração entre veículo e plataforma foram concluídos com sucesso", disse a instituição.

O voo do foguete Hanbit-Nano ocorrerá a partir do CLA, instalação operada pela FAB, que serve como principal plataforma para lançamentos espaciais no país.

Foi lá que aconteceram as três tentativas de lançamento do VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites), em 1997, 1999 e 2003 ?todas malogradas, a última delas antes mesmo da decolagem, com um incêndio catastrófico que matou 21 técnicos e engenheiros do programa espacial brasileiro e acabou dando fim prematuro ao projeto.

Desde então, o CLA só tem servido a lançamentos suborbitais, principalmente com o foguete de sondagem VSB-30, desenvolvido pelo IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço) em parceria com a DLR (agência espacial alemã). O último lançamento desse veículo em Alcântara aconteceu em 2022, embora o veículo também sirva a missões realizadas a partir do centro Espacial de Esrange, na Suécia, a última delas conduzida no ano passado.