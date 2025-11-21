BELÉM, AL (FOLHAPRESS) - A Colômbia anunciou na manhã desta sexta-feira (21), na COP30, a criação de uma nova conferência internacional para a transição de combustíveis fósseis e lançou uma declaração pedindo um mapa do caminho sobre o tema.

"Esta COP não pode terminar sem um mapa claro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis", disse a ministra do Meio Ambiente colombiana, Irene Velez-Torres. "Mais de 80 países estão hoje apoiando um mapa do caminho. A Colômbia apresenta hoje a Declaração de Belém para a transição dos combustíveis fósseis".

"Esta conversa não pode terminar aqui. O governo da Colômbia, em aliança com a Holanda, anuncia hoje a primeira conferência internacional para a transição dos combustíveis fósseis", afirmou Velez-Torres, sendo ovacionada pela plateia lotada da coletiva de imprensa.

A conferência está prevista para acontecer na cidade colombiana de Santa Marta, em 28 e 29 de abril de 2026.

A coletiva convocada pela Colômbia reuniu ministros de 14 países, principalmente de nações insulares do Pacífico, como Vanuatu, que correm o risco de desaparecer devido à mudança climática. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, não compareceu à coletiva, mas recebeu agradecimentos pela iniciativa brasileira sobre o tema.

"Sem mitigação nós ficaremos presos num ciclo de aumento de emissões e custos de adaptação climática", disse o ministro ambiental de Luxemburgo, Serge Wilmes.

"Nós sabemos que alguns não estão convencidos, mas, como o ministro de Tuvalu disse, nós não podemos esperar", afirmou a representante das Ilhas Marshall, Tina Stege. "Esse mapa do caminho é inevitável, ele vai acontecer. Esses países se uniram para garantir que ele vai acontecer".