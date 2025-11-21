PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Passageiros de um helicóptero que fez um pouso de emergência em Itapiúna (CE), a 110 km de Fortaleza, foram alvos de um assalto nesta quinta-feira (20).

O pouso da aeronave em um campo de futebol foi filmado por moradores do distrito de Palmatória. Logo após pousar, criminosos se aproximaram do helicóptero e renderam os passageiros.

Ainda não há informações sobre o que provocou o pouso emergencial nem sobre quantas pessoas estavam a bordo no momento do assalto. Ninguém foi preso até o momento.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará disse que foram recuperados pertences pessoais dos passageiros, e uma motocicleta que pode ter ligação com os assaltantes foi apreendida.

"As diligências estão em andamento, visando capturar os suspeitos", disse a pasta.

O caso foi atendido por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, e investigação está sob o comando da delegacia da Polícia Civil de Aracoiaba.