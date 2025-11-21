SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar recuperou 37 dos 70 relógios de luxo roubados da Montecristo Joalheria do Shopping Iguatemi Campinas, no interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira (20). Os artigos estavam avaliados em pelo menos R$ 2,1 milhões, segundo a polícia.

A PM não detalhou o valor de cada um, mas afirmou que, segundo a joalheria, o mais barato custava R$ 30 mil.

Durante a fuga, os criminosos abandonaram um saco com 30 relógios. Os outros sete foram encontrados com os suspeitos no momento das prisões.

A joalheria foi invadida por oito criminosos armados. Sete deles foram presos durante a ocorrência, que causou surpresa pela ousadia e levou pânico aos frequentadores do centro de compras.

De acordo com José Carlos Fernandes da Silva, delegado divisionário do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas, assim que abordaram as funcionárias da relojoaria, os criminosos as obrigaram a colocar os relógios das marcas Rolex, Cartier e Tag Heuer, em sacos de panos. Posteriormente, 37 foram recuperados.

Após o roubo, os suspeitos fugiram, fazendo uma das funcionárias da joalheria de refém. Ela foi liberada sem ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, após renderem três vendedoras, a quadrilha obrigou que elas abrissem as vitrines, pegassem os relógios e colocassem nas sacolas. Em nenhum momento eles tocaram nas vitrines ou em qualquer outra parte para evitar deixar impressões digitais.

A Guarda Municipal foi acionada e, juntamente com a equipe se segurança, entrou em confronto com os assaltantes, houve troca de tiros. Logo depois, a PM também chegou ao local e fez uma varredura pelos corredores.

Seis homens foram presos e um adolescente apreendido até o momento

Outros três fugiram depois de roubar um veículo no estacionamento de um supermercado que fica em frente ao Iguatemi. Houve perseguição e eles foram detidos na cidade de Pedreira, a cerca de 42 km de Campinas, após troca de tiros. Um deles foi atingido e ficou internado. Com ele foi apreendida uma pistola.

Outros três suspéitos de envolvimento com o crime foram presos escondidos em um clube de Campinas, de acordo com a SSP.

A Polícia Civil requisitou as imagens das câmeras de segurança da loja e do shopping, que serão analisadas para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos. Os presos foram autuados por roubo e associação criminosa, de acordo com a SSP.

A Montecristo afirmou em comunicado que os prejuízos foram exclusivamente materiais e que a equipe e os clientes estão bem.

"Todas as providências junto às autoridades competentes já foram tomadas, assim como junto à administração do shopping", afirmou. A loja ficará fechada nesta sexta-feira (21).

O Iguatemi Campinas informou que o empreendimento acionou imediatamente as autoridades competentes, que encerraram o caso. O shopping esclareceu que está contribuindo com as investigações.