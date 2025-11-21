BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - "No estado atual, é simplesmente inaceitável." Em entrevista a jornalistas de seu país em Belém, a ministra da Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Energia da França expôs a decepção dos europeus diante do rascunho de resolução final da COP30, apresentado nesta sexta-feira (21), em Belém.

Monique Barbut foi mais longe e afirmou que vê como plausível a possibilidade de a conferência brasileira acabar sem um acordo neste fim de semana. "Sim. Se for assim, sim. Porque não é possível sair com um texto... Afinal, estamos em Belém, no coração da Amazônia, e nem mesmo a palavra "desmatamento" é usada nesse texto."

A possibilidade de haver um bloqueio nas negociações foi antecipada pelo jornal britânico The Guardian, nesta manhã.

O rascunho publicado pela presidência da COP30 abdicou de um "mapa do caminho" para o fim dos combustíveis fósseis, bandeira que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, propagaram durante toda a conferência.

Segundo a imprensa europeia, Lula pretendia inclusive levar o assunto até o encontro do G20, na África do Sul, neste fim de semana.

"Na verdade, é um texto? que não diz nada sobre mitigação. Não há nada sobre combustíveis fósseis. Não há nada sobre o fato de que a ambição das NDCs, [contribuições nacionalmente determinadas] não existe. Por outro lado, há parágrafos exaustivos sobre finanças. Mas, mais uma vez, a França nunca esteve numa posição de não pagar, mas paga-se por algo", declarou a ministra.

"Acabamos de aprovar uma lei climática europeia que nos leva a uma redução de 90% das emissões até 2040. Não se trata de aceitar aqui que a Europa seja o único continente a fazer esforços?, mas tememos ficar muito isolados."

Barbut não se recusou a apontar quem estaria contra a inclusão do fim dos combustíveis fósseis no documento. "Todos sabemos. São os países petrolíferos, obviamente, a Rússia, a Índia, a Arábia Saudita, mas acompanhados por muitos países emergentes." A Índia não é um petroestado, mas um dos maiores consumidores de energia fóssil do planeta.

A ministra também percebe a capitulação de pequenos países insulares, em atitude pragmática diante da falta de recursos. "Há países que estavam mais do nosso lado no início, mas, com o passar do tempo, falo especialmente das pequenas ilhas, eles dizem: ?Bem, se temos financiamento para a adaptação, no limite, podemos viver sem um texto sobre a mitigação?. Isso não é possível para nós."

Na noite de quinta-feira, a França foi signatária de uma carta endereçada a André Corrêa do Lago, presidente da COP30, em que a decisão de omitir combustíveis fósseis e desmatamento foi duramente criticada. Cerca de 30 países lamentaram a decisão.

"Não podemos apoiar um resultado que não inclua um roteiro para implementar uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dos combustíveis fósseis. Esta expectativa é compartilhada por uma vasta maioria das Partes, bem como pela ciência e pelas pessoas que acompanham de perto o nosso trabalho", afirma a mensagem à qual a Folha de S.Paulo teve acesso..

De acordo com o Guardian, a carta é assinada por países europeus, como Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido, além de latino-americanos, como Chile, Colômbia, Costa Rica e México. Pequenas nações insulares, como Palau e Vanuatu, que temem desaparecer com o aumento do nível do mar, integram a lista.

Barbut vê exagero na posição da presidência da conferência e dos petroestados. "Eles foram um pouco longe demais. Exageraram um pouco. Mas isso é porque acham que vamos negociar. Na verdade, a técnica aqui é nos obrigar a negociar um pouco a margem do financiamento para esquecer o resto."

A COP30 terminaria nesta sexta-feira, mas as discussões são normalmente prolongadas pelo fim de semana.