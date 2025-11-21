BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Após incêndio, as atividades nos pavilhões dos países foram encerradas na COP30. Na manhã desta sexta-feira (21) já não há programação.

Alguns espaços, como o pavilhão de Climate Mobility, estão sendo desmontados.

Ehouman Ngouandi, observador da Organização Internacional Francófona, veio para um encontro com jovens negociadores da COP30 que aconteceria de tarde, mas ficou para o lado de fora do pavilhão com equipamentos.

Segundo ele, não houve aviso prévio sobre o fechamento dos espaços.