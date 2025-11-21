SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Insper anunciou o lançamento do programa de pós-graduação latu sensu em Liderança Climática Earthshot, voltado à capacitação de profissionais que desejam conduzir a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono. O curso é uma parceria com o prêmio ambiental Earthshot, iniciativa do príncipe britânico William para reconhecer projetos de preservação do meio ambiente.

A especialização terá duração de um ano e meio. A primeira turma, com 40 vagas, tem início previsto para o primeiro semestre de 2026. A proposta é capacitar 240 profissionais até 2030, formando lideranças que unam excelência técnica, visão sistêmica e compromisso com o desenvolvimento sustentável, de acordo com as instituições.

O curso inclui um módulo internacional, no qual os estudantes serão conectados à rede global do Earthshot Prize, ampliando a troca de experiências e o acesso a soluções inovadoras em sustentabilidade.

O programa integra o Generation Earthshot, iniciativa global do Earthshot Prize dedicada à capacitação de jovens e profissionais emergentes na liderança climática.

No início do mês, em viagem ao Brasil, o príncipe William concedeu o prêmio Earthshot para Re.green. A empresa faz reflorestamento e restauração ecológica a partir de encomendas de outras companhias. A cerimônia aconteceu em 5 de novembro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, visitada pelo príncipe antes de sua viagem a Belém para participar da cúpula dos líderes. Esta foi sua primeira vez no Brasil.