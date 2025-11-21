Agência Brasil: O fato de o evento ocorrer na Amazônia favorece a mobilização dos povos tradicionais e dos movimentos sociais?

Juma Xipaia: Sim, eu vejo tudo isso com bons olhos, porque outros países que sediaram COPs anteriores nem sempre eram democráticos. Em alguns deles, nem mesmo os povos do próprio país podem se manifestar.

Por isso, ver a COP30 acontecendo no coração da Amazônia torna essas manifestações não apenas esperadas, mas um grito de liberdade, um grito de democracia. A COP deve ser um espaço que respeita a democracia, que fomenta e fortalece a democracia no mundo, que garante a liberdade de expressão.

Quando o povo vai às ruas, na COP, em Brasília ou em qualquer parte do mundo, não é uma luta isolada é uma luta coletiva, por dignidade, por bem-viver. E essa é a forma mais direta e digna de nos expressarmos. Por isso, considero muito válido. E vimos que teve resultado: logo em seguida foi anunciada a demarcação de alguns territórios. Mas fica a pergunta: por que só anunciar e agir depois da manifestação? Por que não fazer isso antes?

Agência Brasil: Aqui, em Belém, você participou de eventos sobre transição energética justa. De que forma debates como esse chegam aos territórios indígenas?

Juma Xipaia: Para o público e para as lideranças que já acompanham essa temática em todas as COPs, é um assunto muito recorrente, cada vez mais falado e discutido.

Mas, quando você olha para o chão do território, eu não vejo os povos indígenas incluídos e não somente os povos indígenas, mas também os povos tradicionais. Falta inclusão não apenas no debate, mas também nas tomadas de decisão. E isso precisa ser esclarecido, precisa ser dialogado.

Quando você fala sobre transição energética para um parente que está lá no território para um indígena, para um ribeirinho, para um extrativista a primeira reação é: O que tu quer dizer com isso? O que isso significa?

Fazer uma discussão tão importante usando linguagens técnicas, desconhecidas para a sociedade, é muito arriscado, porque exclui a grande maioria dessa discussão e das tomadas de decisão. Para mim, não existe transição energética justa e limpa se não houver entendimento, participação, consulta e se ela realmente não for limpa, garantida e acessível para a população.

Agência Brasil: Você teve uma participação de liderança na luta contra a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no Xingu. Nesse momento, o impacto social e ambiental de outros megaempreendimentos estão em pauta, como a hidrovia no Tapajós e a Ferrogrão. Há semelhanças entre esses processos e da mobilização indígena?

Juma Xipaia: Vejo muita semelhança entre Belo Monte, Belo Sun, a hidrovia, a Ferrogrão. A principal é a não consulta livre, prévia e informada aos povos que habitam essas regiões.

O processo de implementação desses grandes empreendimentos ignora os impactos ambientais, sociais e culturais nesses territórios. Não enxergam as pessoas que ali habitam.

Em relação ao movimento indígena, eu não vejo mais a mesma força, a mesma intensidade como alguns anos atrás. Não porque nós estamos fracos pelo contrário, a luta, a resistência, continuam.

Mas é devastador quando chega um processo e é executado um projeto como Belo Monte. Ele adoeceu não somente o Rio Xingu. Ele cortou laços familiares, cortou laços sociais, cortou laços de movimento. Então, o impacto que nós sofremos hoje é imensurável.

E, com isso, causou uma divisão dos povos, dos movimentos sociais; causou um enfraquecimento. Esses grandes empreendimentos, o que eles mais trazem, além de tudo, é o enfraquecimento da mobilização social, das organizações sociais de base. Usam a tática do 'dividir para conquistar'.

Mas eu continuo acreditando na força do povo. Eu continuo acreditando na força da natureza. Eu continuo acreditando que vale a pena, sim, continuar essa resistência.