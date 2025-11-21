SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dicionário Cambridge elegeu "parassocial" como a palavra do ano de 2025, juntando-se a outro adjetivo já escolhido anteriormente, "paranoico", eleito em 2016.

O termo descreve a conexão que alguém sente com uma pessoa famosa que não conhece, um personagem de livro, filme ou série, ou até mesmo com uma inteligência artificial.

Entre os motivos da escolha, o dicionário destaca que, com o avanço dos chatbots personalizados, o debate sobre o impacto psicológico dessas relações passou a considerar também os efeitos das interações com IA, já que muitas pessoas têm recorrido a essas ferramentas para desabafar e lidar com sofrimento emocional.

Esse movimento ganhou ainda mais relevância com dados da própria OpenAI, criadora do ChatGPT, que apontam que 1,2 milhão de usuários já mencionaram ideias suicidas em conversas com o chatbot.

Esse movimento de ampliação do uso do termo também se refletiu na cultura pop, quando Taylor Swift anunciou seu noivado com Travis Kelce.

Dados do Google Trends mostram que, em agosto, as buscas globais pela palavra atingiram um pico justamente no dia do anúncio. Nas redes, fãs escreviam "não estou sendo parasocial sobre isso" e brincavam sobre "uma Swiftie sendo parasocial por dez minutos seguidos".

O interesse, porém, já vinha crescendo ao longo do ano. Em junho, uma fã do streamer IShowSpeed publicou uma série de mensagens sobre seu término amoroso, em um tom tão perturbador que o criador acabou bloqueando o perfil.

A fã, ao implorar para ser desbloqueada e dizer que era sua "número 1 parassocial", fez o termo viralizar e provocar um salto de buscas tanto no Cambridge quanto no Google.

Esse conjunto de episódios ajuda a explicar, segundo Colin McIntosh, editor-chefe do Dicionário Cambridge, por que a palavra do ano captura o espírito de 2025, marcado por um fascínio crescente do público por celebridades e seus estilos de vida.

Esse movimento acompanha a própria lógica de seleção da palavra do ano pelo Cambridge, que desde 2015 escolhe termos com base no volume de buscas e no clima cultural de cada período. Em 2020, por exemplo, o escolhido foi "quarentena", em razão da pandemia.

O dicionário lembra ainda que parassocial surgiu em 1956, escrita originalmente como para-social e usada principalmente em textos acadêmicos. Desde então, a palavra se disseminou e passou a assumir novos significados.