Ambos portavam pistola calibre .380, com numeração raspada, durante viagem que Ney fazia, em 2019, de Embu para outra cidade no interior paulista.
Embora Lenon fosse policial penal, a arma tinha numeração raspada. Na viagem, eles estavam em um veículo oficial: Santos era prefeito de Embú à época.
>> Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30
Posição das defesas
A defesa de Lenon não foi encontrada. Por meio do PRB, partido de Ney e da equipe de sua irmã, a deputada estadual Ely Santos, a reportagem entrou em contato com a assessoria de Ney.
Em nota, o ex-prefeito afirmou que permanece tranquilo, confiante na Justiça brasileira e certo de que a verdade prevalecerá, como sempre prevaleceu. Ele criticou a divulgação precoce da pena e acusou interesses eleitorais em sua conclusão nesse momento, e disse ainda, que permanece elegível.
Esse padrão repetido sempre no mesmo momento, sempre com o mesmo roteiro reforça a percepção de tentativas contínuas de desestabilizar juridicamente sua trajetória política, afirmou a defesa do político, que afirmou ainda que o processo já havia passado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde foram identificadas falhas processuais e determinado o retorno dos autos à 1ª instância.
O réu informou que pretende recorrer.
Tags:
Embu das Artes | Ex-prefeito | três anos de prisã