RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cratera se abriu na manhã desta sexta-feira (21) em trecho da BR-116 na Bahia, interditando totalmente a rodovia pelo menos até segunda-feira (24).

O trecho que foi interditado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) fica no quilômetro 290 da rodovia, entre os municípios de Araci e Tucano, no interior do estado.

Conforme a PRF e o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a cratera surgiu depois de o solo no local ceder devido às fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo o Dnit, o carreamento de material obstruiu a vazão de um bueiro existente no local e provocou o rompimento do aterro, que gerou a interdição da rodovia nos dois sentidos.

O incidente gerou o deslocamento de equipes da Defesa Civil baiana até o local, assim como de técnicos do Dnit, que atuam na definição das medidas urgentes a serem adotadas.

O bueiro já foi desobstruído e uma empresa foi acionada para fazer a recomposição do aterro e do pavimento a partir desta sexta, com previsão de liberação do trecho até segunda-feira.

Com isso, a autarquia federal orienta que os motoristas façam caminho alternativo pela BA-084, por Biritinga até Nova Soure, e pela BR-110, até Ribeira do Pombal, pegando a BR- 410 até Tucano.