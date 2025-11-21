SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realizou uma operação, nesta sexta-feira (21), contra empresas que ofereciam serviços de segurança, em Belém (PA), durante a COP30, sem autorização. Como resultado, duas firmas foram encerradas pelos agentes federais, que apreenderam detectores de metais e rádios de comunicação.

Segundo o comunicado da PF, os serviços eram prestados em áreas onde a cúpula do clima acontece, como a zona azul e a zona verde, e em pontos turísticos da cidade, caso do Museu Emílio Goeldi. Mais de 20 agentes federais participaram da operação, fiscalizando 700 profissionais de segurança privada.

Procurada pela reportagem por email, a organização da COP30 não respondeu aos questionamentos até a publicação desta nota. Caso responda, o texto será atualizado com o posicionamento da conferência.

De acordo com a legislação federal e com os requisitos do novo Estatuto da Segurança Privada, esses serviços só podem ser prestados com autorização da Polícia Federal. Em Belém, os agentes constataram ausência de comunicações à polícia por parte das corporações clandestinas, que deveriam ter informado, com antecedência mínima de 24 horas, a escala e os dados dos vigilantes.

Também foram observados casos de profissionais de apoio que desempenhavam funções de vigilantes, o que é irregular. A ação ocorre em um contexto de críticas à infraestrutura da capital paraense.

Na primeira semana da COP30, a ONU enviou uma carta à organização pontuando problemas na infraestrutura e na segurança. O secretário-executivo da UNFCCC (o braço climático das Nações Unidas), Simon Stiell, assinou o documento demandando que a proteção fosse reforçada e que os problemas (como alagamentos e altas temperatura no ambiente) fossem resolvidos.

Na tarde da quinta-feira (20), um incêndio atingiu os pavilhões da COP30. As chamas começaram por volta das 14h nos setores reservados aos países, causando correria entre os participantes da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

A energia elétrica foi cortada no local, e as labaredas furaram o teto dos estandes. Todo o espaço da chamada zona azul foi esvaziado, paralisando as negociações.