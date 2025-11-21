BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Arábia Saudita e União Europeia ganham Fóssil Colossal da COP30, o prêmio irônico máximo dessa edição da conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) para mudanças climáticas.

O antiprêmio para os dois foi justificado pelo bloqueio de negociações, segundo a CAN (Climate Action Network-International), rede com mais de mil ONGs responsável pela premiação.

Essa não foi a única premiação do dia, porém. A Rússia também foi lembrada e levou o Fóssil do Dia, por "conseguir desacelerar quase todos os aspectos da COP30 sem fazer o menor esforço", diz a CAN. "E não nos esqueçamos da guerra."