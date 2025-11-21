BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O Fóssil Colossal da COP30 ficou com a Arábia Saudita --nação que tem tradição em frear discussões sobre combustíveis fósseis nas COPs-- e a União Europeia. A premiação irônica olha para o conjunto da obra dos países durante o encontro climático.

Esse não foi o único prêmio dado pela CAN (Climate Action Network-International), rede com mais de mil ONGs responsável pela premiação, nesta sexta-feira (21). A Rússia levou o Fóssil do Dia, mais um prêmio satírico, e a Colômbia ganhou o Raio da COP -este sem ironias, um prêmio positivo de fato--, pelo terceiro ano consecutivo.

O antiprêmio máximo da COP30 para Arábia Saudita e UE é por bloquearem o progresso. A primeira, segundo a CAN, "por corroer as fundações da ação climática global com alarmante consistência".

A rede de ONGS diz que a delegação saudita estava presente na COP com um projeto de demolição que inclui deletar referências ao IPCC (painel científico da ONU sobre mudanças climáticas) dos textos de negociação.

"Tentou eliminar proteções para mulheres defensoras dos direitos humanos ambientais. Empurrou os direitos humanos em Perdas e Danos para uma nota de rodapé -literal e politicamente. Ignorou qualquer proposta de acompanhamento do compromisso já acordado de transição para longe dos combustíveis fósseis", afirma a CAN sobre a Arábia Saudita.

Nas conferências climáticas, as decisões tomadas precisam ser aceitas por todos os membros do Acordo de Paris. Um país sozinho consegue, dessa forma, bloquear o avanço de acordos e decisões --a Arábia Saudita é conhecida por esse papel em COPs, especialmente quando se trata de combustíveis fósseis.

O caso da União Europeia é resumido por obstruções burocráticas, segundo a nota da premiação. "Uma delegação que finge ser campeã do clima, enquanto passa a COP30 exibindo um impressionante repertório de obstrução nos bastidores e sempre chegando tarde demais nas negociações."

"Nossa esperança é que a Arábia Saudita, a UE e a presidência [da COP30] encontrem coragem para uma conversão tardia --para trabalhar juntos, superar a obstrução e entregar resultados para os mais vulneráveis, honrando o Acordo de Paris em seu décimo aniversário", afirma a CAN.

FÓSSIL DO DIA

Além do Fóssil Colossal, a CAN também entrou um antiprêmio Fóssil do Dia para a Rússia, "por transformar a obstrução em uma disciplina olímpica e conseguir retardar quase todos os aspectos da COP30 sem suar".

"A Rússia fez da sabotagem processual um regime de treinamento diário", diz a CAN, em nota, citando que a nação fez de tudo para manter os combustíveis fósseis nos textos como "combustíveis de transição", ao mesmo tempo em que falavam sobre supostos aspectos negativos de energias renováveis.

A rede relembra ainda a invasão da Rússia à Ucrânia, apontando que as emissões da guerra equivalem às de países inteiros e que a exportação russa de combustíveis fósseis ajuda a financiar o conflito.

Raio da COP30 e voluntários

Nem só de ironia vive a premiação da CAN. De tempos em tempos, há prêmios positivos. Nesta COP, pelo segundo ano consecutivo, a Colômbia recebeu o Raio da COP, "por sua liderança baseada em princípios, consistente e crescente na agenda climática global".

Segundo a CAN, a nação é uma das vozes mais claras a pedir o afastamento do planeta dos combustíveis fósseis --"não como uma aspiração, mas como um plano", diz a entidade.

A CAN diz ainda que a Colômbia, nas mesas de negociação, tem sido construtiva, consistente e corajosa. Foi uma das nações mais firmes na reivindicação de manter no texto final da COP30 o plano contra combustíveis fósseis. "Em uma COP onde a confiança é frágil, a Colômbia atuou como uma âncora", resume a entidade.

A rede de ONGs, por fim, relembrou positivamente a atuação dos trabalhadores e voluntários da COP30, que "mantiveram esta conferência de pé através do calor, fumaça, atrasos, evacuações e exaustão".