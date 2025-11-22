SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão dos institutos de meteorologia indicam que ainda deve fazer calor na região metropolitana de São Paulo neste sábado (22), mas a chegada de uma nova frente fria vai diminuir a temperatura no domingo (23).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), este sábado deve amanhecer com os termômetros por volta dos 18°C, mas depois terá predomínio de sol, com poucas nuvens e calor que pode atingir os 30°C à tarde. Entre o meio e o fim da tarde, há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas e de curta duração, gerando pouco risco para alagamentos na cidade.

Nesta sexta (21), o dia foi marcado pelo sol forte e temperatura máxima que chegou a 31,5°C na estação meteorológica do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte.

No domingo, o CGE destaca que a propagação de uma frente fria ao largo do litoral paulista muda o tempo na Grande São Paulo. "As precipitações começam de forma intermitente no período da manhã, e não se descarta pancadas fortes com trovoadas no meio do dia e à tarde. Há potencial para formação de alagamentos", diz o instituto municipal.

Por conta do tempo fechado e chuvoso, a temperatura deve cair, variando da mínima de 17°C de manhã à máxima que não deve superar os 23°C à tarde.

No restante do estado, as temperaturas devem se manter semelhantes às dos últimos dias, com clima ainda quente no litoral, na faixa leste paulista, no norte e no oeste.

No Vale do Ribeira, por exemplo, a variação esperada neste sábado é de 18°C a 29°C. Em Santos, de 17°C a 30°C; no Guarujá, de 21°C a 30°C; em Bertioga, de 16°C a 28°C, e em Ubatuba, de 15°C a 32°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 14°C e máxima de 24°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 14°C e 33°C.

A variação deve ficar de 17°C a 34°C em Campinas, de 18°C a 32°C em Sorocaba e de 19°C a 33°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 19°C a 31°C; em Ribeirão Preto, de 21°C a 32°C; em Barretos, de 21°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 22°C a 33°C; em Presidente Prudente, de 21°C a 35°C; e em Araçatuba, de 22°C a 36°C.