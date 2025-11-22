SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro preso preventivamente em Brasília, Messias busca líderes do Senado e vê oposição de Alcolumbre e outras notícias para começar este sábado (22).

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Bolsonaro é preso pela PF na reta final de processo da trama golpista. Decisão de Moraes foi tomada após Flávio anunciar vigília; defesa havia pedido manutenção dele em casa por saúde. Ex-presidente estava em prisão domiciliar e teve preventiva decretada sob justificativa de garantia da ordem pública.

CONGRESSO NACIONAL

Messias procura líderes do Senado, divide evangélicos e encara oposição de Alcolumbre. Indicado de Lula abraça Mendonça em encontro evangélico e tem apoio de parte do segmento, mas há resistência.

COP30

Plano de Lula contra fósseis gera encruzilhada acalorada em reunião, e COP30 avalia alternativas. Negociação teve posições firmes de europeus, colombianos e sauditas, e transbordou para financiamento.

Presidência iniciou conversas separadas; paralelamente, houve avanços em temas sociais.

CORREIOS

Rombo dos Correios aumenta déficit de estatais e exige aporte de R$ 3 bi do Tesouro. Empresa projeta prejuízo de R$ 10 bilhões este ano e negocia empréstimo para pagar as contas. Relatório reduz necessidade de contenção de gastos pelo governo federal de R$ 12,1 bi para R$ 7,7 bi.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Defesa fala em 'risco à vida' de Bolsonaro e pede a Moraes cumprimento de pena em casa. Advogados do ex-presidente citam doenças em petição protocolada na corte nesta sexta (21). Ministro do STF pode determinar cumprimento de pena em presídio a partir da próxima semana.

PREVIDÊNCIA

STF forma maioria contra revisão da vida toda do INSS, mas segurado não terá de devolver valores. Processo está sendo julgado no plenário virtual da corte; ação anterior já havia derrubado a tese. Governo alegou que prejuízo com revisão seria em torno de R$ 480 bilhões.

RIO DE JANEIRO

Para jovens, tráfico não é crime, mas trabalho, diz juíza do Rio. Para Vanessa Cavalieri, da 1ª Vara da Infância e Adolescência, país não oferece alternativas a esses adolescentes. Ela afirma que 95% deles têm pai ausente e vivem sem perspectiva de inserção social.

EDUCAÇÃO

Ministro diz que Enem não será cancelado e chama de ruído possível vazamento de questões. Inep anulou três perguntas do exame após estudante divulgar itens semelhantes durante live. Camilo Santana ressaltou que PF instaurou procedimento preliminar para apurar episódio.

STF

Moraes manda prender Alexandre Ramagem após deputado ir aos EUA. Ministro determinou prisão de parlamentar condenado na trama golpista e que viajou para Miami. Decisão em processo sigiloso foi tomada antes de PSOL enviar pedido à PF; deputado silencia.

GUERRA DA UCRÂNIA

Trump mutila Ucrânia em troca da paz entre Putin e Otan. Texto prevê perdas territoriais e compensações para Kiev, além da reintegração de Moscou à economia mundial. Termos foram acordados entre negociadores de Trump e do Kremlin e são vitória política do presidente russo.

GOVERNO TRUMP

Ex-aliada de Trump, deputada Marjorie Taylor Greene anuncia renúncia após atritos em caso Epstein. Republicana foi defensora do presidente e agora o critica em temas espinhosos; ela diz que ficará no cargo até janeiro. Congressista já defendeu teorias da conspiração e desafiou partido em temas centrais.

JUSTIÇA

WePink, de Virginia Fonseca, pagará R$ 5 milhões por práticas comerciais abusivas. Empresa diz que não irá comentar; influencer fechou acordo em ação coletiva do Ministério Público de Goiás. Entre as acusações estão atrasos na entrega, falta de reembolso e descumprimento de ofertas.