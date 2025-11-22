O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) prorrogaram o prazo de inscrições para entidades interessadas em atuar como Assessoria Técnica Independente (ATI) das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão. A extensão vale para as Regiões 1, Brumadinho, e 2, Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas.

As inscrições agora podem ser enviadas até 26 de novembro de 2025. O Edital de Chamamento Público permanece disponível nos sites oficiais das três instituições. As candidaturas devem ser encaminhadas aos e-mails indicados no comunicado.

O prazo para apresentação de recursos também foi ampliado e vai até 1º de dezembro de 2025, às 23h59.

