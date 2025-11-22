SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo ônibus e caminhão na madrugada deste sábado (22) deixou quatro pessoas em estado grave na altura do quilômetro 24 da rodovia Bandeirantes (SP-348), em Pirituba (SP).

Informações do Corpo de Bombeirros indicam que o ônibus colidiu na traseira do caminhão, que estava estacionado no acostamento da via.

Das 49 pessoas envolvidas pessoas envolvidas no acidente, quatro foram resgatadas em estado grave e cinco recusaram atendimento. O restante sofreu ferimentos entre leves e moderados.

Ainda segundo a corporação, sete pessoas precisaram ser retiradas das ferragens.

A ocorrência foi registrada por volta 3h45 e mobilizou 22 viaturas. O ônibus havia saído de Piracicaba com destino ao Guarujá.

Reportagem da Folha de S.Paulo da última terça (18) mostrou que ao menos seis pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos parados ou estacionados em acostamentos de rodovias neste ano.

O número, até outubro, pode ser ainda maior, porque foram registrados em 44 rodovias gerenciadas pela empresa CCR, do grupo Motiva, em São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul do país, mas demonstram a violência de veículos em alta velocidade que se chocam contra um um objeto fixo ?no caso o carro parado? ou que proporcionam atropelamentos.

As seis mortes ocorreram em 62 acidentes. Outras 60 pessoas tiveram ferimentos e precisaram de atendimento.