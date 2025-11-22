SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro restaurante brasileiro inspirado no programa MasterChef será inaugurado em Sorocaba no início de 2026. Batizado de MasterChef - The TV Experience, o endereço terá cardápio assinado por Diego Sacilotto, vencedor do MasterChef Profissionais 2017.

Apesar de ser aberto oficialmente só em janeiro, o espaço terá serviço já no começo de dezembro.

O universo do reality culinário, com elementos como mercado, mezanino, bancada central e o tradicional relógio do programa, inspira a decoração da casa.

Além do salão principal, o espaço terá cozinha aberta, área externa, bar, cafeteria, espaço kids e salas para eventos temáticos com ex-participantes do programa.

O menu trará pratos que apareceram no reality ?como o beef "Uélito", feito por Raul Lemos, vice-campeão MasterChef 2015, e o espaguete à carbonara de Leonardo Young, Campeão do MasterChef 2016.

Fora do Brasil, só duas cidades já receberam restaurantes do programa: Madrid, na Espanha, que inaugurou o primeiro restaurante licenciado da franquia em 2018, e Dubai, nos Emirados Árabes, que abriu sua unidade em 2019.

Restaurante MasterChef

R. Cuiabá, 71, Jardim Paulistano, Sorocaba (SP). Ter. a dom. WhatsApp: (15) 99154-3768. cozinha@meni.com.br