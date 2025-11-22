SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira fase da Fuvest 2026 será aplicada neste domingo (23). O vestibular segue como principal porta de entrada para a USP. A edição deste ano traz mudanças no estilo das questões e na redação.

O conteúdo será mais interdisciplinar, com base na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), e incluirá de forma mais direta filosofia, sociologia, artes e educação física.

Mesmo com as mudanças, a estrutura da prova continua a mesma. A primeira fase terá 90 questões de múltipla escolha; na segunda, serão aplicadas a redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia, seguidas de 12 questões específicas no segundo.

Neste domingo, os portões abrem às 12h e a prova começa às 13h. A orientação é chegar com antecedência e conferir o local na Área do Candidato, no site da fundação.

Para realizar o exame, o candidato deve apresentar documento de identificação, físico ou digital, e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. A banca permite itens que não comprometam a lisura da aplicação, como garrafa de água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, régua transparente e itens médicos previamente autorizados.

A primeira fase tem cinco horas de duração. Não há tempo adicional para transcrição das respostas na folha oficial. O controle do tempo deve seguir o relógio da sala. A saída definitiva ocorre após a reabertura dos portões, às 16h. O candidato não poderá levar o caderno de questões.

É proibido portar:

- relógio

- celular

- calculadora

- tablet

- computador

- reprodutor de áudio

- câmera fotográfica

- dispositivos vestíveis, como smartwatch

Também não são permitidos material impresso, corretivo, marca-texto, compasso, lápis com tabuada, boné, gorro, chapéu, óculos escuros, protetor auricular ou fones de ouvido. O uso de material não autorizado resulta em eliminação.

Outra mudança está na lista de leituras obrigatórias. Pela primeira vez, todas as obras exigidas serão de autoras mulheres, decisão válida até 2028, segundo a USP. Estão entre os títulos "Opúsculo Humanitário", de Nísia Floresta, "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles, e "Canção para Ninar Menino Grande", de Conceição Evaristo. A partir de 2029, a lista volta a incluir autores homens.

A USP manterá o total de 11,1 mil vagas para seus cursos de graduação no vestibular 2026. As oportunidades serão distribuídas entre três formas de ingresso: Fuvest, Enem USP e Provão Paulista. A Fuvest continuará como principal canal de acesso, com 8.147 vagas ?sendo 4.888 de ampla concorrência, 2.053 destinadas a alunos de escola pública e 1.206 para candidatos de escola pública pretos, pardos e indígenas (EP/PPI).

Medicina mantém a liderança entre os cursos mais disputados, com 90,7 candidatos por vaga. Pelo vestibular, serão 244 vagas.

A segunda fase será em 14 e 15 de dezembro. A primeira chamada está prevista para 23 de janeiro de 2026.

*

QUE HORAS O CANDIDATO DEVE CHEGAR AO LOCAL DE PROVA?

Os portões abrem às 12h e fecham no horário determinado pela Fuvest. A prova começa às 13h. A orientação é chegar com antecedência.

O QUE É OBRIGATÓRIO LEVAR?

Documento de identificação, físico ou digital, e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

PODE LEVAR COMIDA E ÁGUA?

Sim. São permitidos alimentos leves e garrafa de água, desde que não comprometam a segurança do exame.

QUANTO TEMPO DURA A PROVA?

A primeira fase dura cinco horas. Cada dia da segunda fase dura quatro horas.

O QUE MUDOU NA PROVA?

A estrutura da prova não muda. Na primeira fase serão 90 questões de múltipla escolha. Na segunda, redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia; e 12 questões específicas, conforme a carreira escolhida, no segundo.

A diferença está na forma de cobrar os conteúdos. As questões serão mais interdisciplinares ?por exemplo, podem reunir conceitos de biologia e química? e incluirão de forma mais direta filosofia, sociologia, artes e educação Física.

A prova também terá um novo visual, pensado para ajudar na concentração dos candidatos.

COMO SERÁ A REDAÇÃO?

A redação, que ocorre na segunda fase, deixará de ser exclusivamente dissertativo-argumentativa e poderá adotar formatos como carta, crônica e discurso, em modelo semelhante ao da Unicamp. O estudante poderá escolher entre as duas opções propostas.

O QUE MUDA NA LISTA DE LIVROS?

Todas as obras passam a ser de autoras mulheres até 2028, como forma de valorização da literatura escrita por mulheres, segundo a USP.

A lista completa de obras exigidas em 2026 é:

ONDE CONSULTO MEU LOCAL DE PROVA?

Na Área do Candidato, no site da Fuvest.