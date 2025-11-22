SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de um homem após ele ser arremessado de um viaduto na estrada Galvão Bueno e cair na altura do km 68 do Rodoanel Mário Covas, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na madrugada deste sábado (22). O crime ocorreu por volta das 3h25.

A ação foi registrada por uma câmera da concessionária SPMar.

Após cair na estrada o homem foi atropelado por diversos veículos. Ele morreu no local. A ocorrência foi atendida por policiais militares rodoviários.

Até o início da tarde a vítima ainda não havia sido identificada.

Conforme a Artesp (agência reguladora de transporte), a distância da ponte para o solo é de cerca de 10 metros de altura.

Investigadores analisam imagens na tentativa de identificar o autor do crime. O caso foi registrado como homicídio no 3° DP de São Bernardo do Campo. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao IML.

