CARIACICA, ES (FOLHAPRESS) - A Vale abriu nesta quinta-feira (20) a venda de bilhetes para o trem noturno da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que vai operar a partir de 1º de janeiro nos meses de férias, com valores de R$ 27 a R$ 116.

As passagens para a rota de 664 quilômetros entre Belo Horizonte e Cariacica (ES) podem ser adquiridas em horário comercial nas bilheterias das estações da rota, pelo site vale.com/tremdepassageiros ou por meio do aplicativo Trem de Passageiros Vale (para Android e iOS).

O trem extra anunciado pela Vale vai operar nos meses de janeiro, julho e dezembro, período de férias escolares, no qual os horários convencionais chegam a ficar pressionados pela demanda, especialmente de turistas. A primeira viagem está prevista para 1º de janeiro e as saídas serão diárias.

Atualmente, a companhia mineradora opera diariamente trens partindo simultaneamente às 7h da capital mineira e da estação Pedro Nolasco, na cidade capixaba. Os dois trens continuarão a operar normalmente.

Os bilhetes para a rota completa -entre a capital mineira e a cidade da Grande Vitória- custam R$ 81 (classe econômica) e R$ 116 (classe executiva) se comprados até 9 de dezembro, tanto para as viagens diurnas quanto para as noturnas. A partir do dia seguinte, entrarão em vigor as novas tarifas, aprovadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), de R$ 87 e R$ 125, respectivamente.

A viagem completa é longa, com tempo previsto de 13,5 horas, mas é possível embarcar e desembarcar em qualquer uma das estações da rota, com valores proporcionais.

Partindo de Belo Horizonte na classe econômica, é possível pagar, por exemplo, R$ 27 na viagem até a estação Dois Irmãos, com 1h45 de viagem. Ou R$ 47 na rota de 6h49 até Governador Valadares e R$ 70 até Colatina, num trecho percorrido em 10h30.

Em todos os casos, é obrigatório ao viajante apresentar documento oficial com foto para o embarque, além do voucher (que deve ser mantido durante toda a viagem).

O trem embarcará passageiros em 14 estações. As partidas em Belo Horizonte estão programadas para as 19h, com chegada às 8h15 do dia seguinte. A partir de Cariacica, na estação Pedro Nolasco, as partidas acntecerão às 18h, com chegada às 7h50 do dia seguinte na capital de Minas Gerais.

O país tem atualmente apenas dois trens de passageiros de longa distância em funcionamento, ambos operados pela Vale, mas o Vitória a Minas é o único a ligar duas regiões metropolitanas e a percorrer a rota diariamente. O outro é o da Estrada de Ferro Carajás, que liga São Luís a Parauapebas (PA) com três partidas semanais em cada ponta.