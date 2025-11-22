BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O delegado da Rússia atacou diretamente países latino-americanos durante a plenária da COP30 afirmando que espera que eles "evitem se comportar como crianças que querem suas mãos em todos os doces". A reação veio após reclamações de nações do continente aos trabalhos da presidência brasileira.

O representante russo disse não entender por que as delegações latino-americanas trouxeram discordâncias à sessão final "depois de muitas oportunidades nas últimas 24 horas para se chegar a um ponto de convergência". Ele argumentou que o uso de questão de ordem foi inadequado e afirmou que todos os países devem reconhecer que "ambições nacionais são globais".

Segundo o diplomata, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, fez o possível para conduzir o processo rumo a objetivos comuns, e, na visão da Rússia, tem sido bem-sucedido nessa tarefa. O representante russo ainda disse não entender por que os latinos estão falando em inglês, se há tradução na sala para vários idiomas, e fez questão de falar em espanhol.

Argentina responde Rússia na COP30

A representante da Argentina afirmou que ficou extremamente ofendida pelas declarações feitas pela Rússia, que acusou o país latino-americano de ter agido como criança após fazer reclamações durante a plenária de encerramento da COP30.

"Não estamos nos comportando como crianças mimadas. Estamos aqui para representar nossos países. Viemos aqui para representar os milhões de habitantes desse continente que representamos", disse a delegada argentina.