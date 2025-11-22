BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O representante da Índia expressou apoio público à condução da COP30 pelo presidente do evento, André Corrêa do Lago. Ele prestou "solidariedade ao presidente da COP pelo fantástico esforço organizando esta COP" e disse que, nas últimas duas semanas, todos "trabalharam incansavelmente por um consenso".

O negociador afirmou que é do interesse da Índia garantir que "o multilateralismo seja bem-sucedido" e agradeceu pelo mutirão coordenado pela presidência nos últimos dias para consultar todas as partes e tentar equilibrar posições, inclusive diante de países que, segundo ele, têm "posições extremistas".

Classificando Belém como a "COP da verdade e da implementação", o diplomata afirmou que as delegações "não podem sair da sala sem um acordo". Ele também reconheceu o esforço da equipe de Lago, mencionando inclusive "noites sem sono para entregar algo significativo".