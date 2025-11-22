BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, disse nesta sexta-feira (22) que as decisões aprovadas no início da sessão plenária "foram consideradas adotadas", apesar das reclamações feitas por delegações que afirmaram não ter conseguido se manifestar.

Ao retomar os trabalhos, o presidente da sessão relatou que, após "extensas consultas com o secretariado", a orientação foi de que as medidas estavam formalmente aprovadas.

O presidente acrescentou lamentar profundamente o episódio. "Eu profundamente lamento que não tive conhecimento do pedido das partes para falar. Como muitos de vocês aqui, não dormi e provavelmente isso não ajudou. Assim como minha idade avançada".