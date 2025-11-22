BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Nigéria afirmou na plenária da COP30 que reconhece a urgência climática, mas advertiu que "uma transição bem-sucedida não pode ser imposta". A delegação disse que o processo precisa ser "deliberado, nacionalmente nacionalizado e apoiado por cooperação internacional", e defendeu que suas realidades econômicas e estruturais sejam respeitadas.

O país declarou que "não vamos apoiar nenhuma resposta de implementação climática que leve à nossa contração econômica repentina e instabilidade social". A Nigéria pediu metas significativas de investimento, eficiência tecnológica e financiamento concessional (com taxas subsidiadas, concedido geralmente por bancos multilaterais) para viabilizar sua adaptação e mitigação.

A delegação também criticou medidas unilaterais que possam funcionar como mecanismos de contenção econômica para países em desenvolvimento, afirmando que a transição precisa assegurar "não apenas o futuro do planeta, mas também a prosperidade de nosso povo".