BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou neste sábado (22) que usou créditos de carbono para compensar as 130 mil toneladas de CO2 emitidas devido à realização do evento.

Os créditos foram adquiridos pela Caixa Econômica Federal de um projeto de destinação de resíduos sólidos no Rio de Janeiro.

Neste modelo de compensação, um crédito de carbono equivale a uma tonelada de carbono absorvida da atmosfera ou que deixou de ser emitida.

Os créditos foram certificados por meio do processo oficial da ONU, diferentemente da maioria dos créditos comercializados no mercado voluntário de carbono. Geralmente, eles ficam sujeitos a certificadoras privadas.

De acordo com a presidência da COP30, as compensações levam em conta todas as emissões relacionadas à operação da conferência, incluindo deslocamentos internos, uso de energia, climatização e logística.

As emissões geradas pelos navios levados para Belém para abrigar delegações e transportes aéreos que trouxeram os delegados também foram compensadas.