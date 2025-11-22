BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) se emocionou ao ser aplaudida de pé na sessão plenária de encerramento da COP30 (a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas).

Em seu discurso, Marina voltou a defender um plano para superar a dependência dos combustíveis fósseis em todo o mundo mesmo que o tema não tenha entrado nas decisões finais dos países. E ressaltou que a presidência brasileira da COP (que não se encerra com o evento) vai trabalhar no tema.

"Em que pese ainda não ter sido possível o consenso para que esse fundamental chamado entrasse nas decisões desta COP30, tenho certeza de que o apoio que recebeu de muitas partes e da sociedade fortalece o compromisso da atual presidência de se dedicar para elaborar os dois mapas do caminho. Um sobre deter e reverter o desmatamento e outro sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa", disse.

A ministra fez um paralelo entre a sensação no fim da COP30 e a Rio-92, evento sobre clima na capital carioca. Para ela, na reunião anterior também se demandava mais ambição nos resultados alcançados e havia expectativa que a urgência falaria mais alto do que qualquer outro interesse.

Para ela, há continuidade entre os dois eventos. "Continuamos capazes de cooperar, de aprender e de reconhecer que não há atalhos e que a coragem para enfrentar a crise climática é resultado da persistência e esforço coletivos", disse.

Marina citou conquistas das negociações. Segundo ela, as conversas na conferência deram um passo relevante no reconhecimento do papel de povos indígenas, comunidades tradicionais e afrodescendentes, deram corpo à transição justa e ainda originaram o TFFF, fundo para florestas tropicais. "Enfim, progredimos, ainda que modestamente", disse.

Marina afirmou ainda que a COP foi feita no "coração da Amazônia". Ela agradeceu a todos os participantes por terem comparecido ao encontro em Belém e reconheceu que a estrutura pode não ter agradado a todos.

"Talvez não os tenhamos recebido como vocês merecem, mas recebemos da forma como achamos que é o nosso gesto de amor à humanidade e ao equilíbrio do planeta", afirmou.

Delcio Rodrigues, Diretor Executivo da ClimaInfo, disse que Marina Silva merece enorme reconhecimento por garantir que a COP30 mantivesse a ação contra fósseis e o desmatamento.

"Sem seus esforços, não teríamos chegado a um acordo aqui em Belém. Levar uma COP para a Amazônia acabou sendo uma decisão inspirada do presidente Lula -- o mundo viu a beleza das florestas do Brasil e a rica herança dos nossos povos indígenas. Esperamos que ambos sejam melhor protegidos no futuro como resultado desta cúpula."