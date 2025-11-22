RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Passou para cinco o número de policiais mortos na operação Contenção, realizada no dia 28 de outubro, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

O agente Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ªDP (Pavuna), morreu na madrugada deste sábado (22), após ficar 20 dias internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Com a morte de Rodrigo Nascimento sobe para 122 o número de mortos na Operação Contenção, entre eles, cinco policiais, três civis e dois militares do Batalhão de Operações Especiais.

O governador Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, disse que recebeu com tristeza a notícia do óbito. "Reafirmo meu compromisso de seguir firme no enfrentamento a esses criminosos que espalham medo e sofrimento, sem recuar um centímetro", afirmou.

Operação Contenção

A ação nos complexos ocorreu no dia 28 de outubro e se tornou a mais letal do país. Ela foi realizada em conjunto pelas polícias após decisão da 42ª Vara Criminal da capital. Investigação da Polícia Civil e do Mnistério Público do Rio de Janeiro descreve uma estrutura hierárquica e armada do Comando Vermelho no Complexo da Penha e em comunidades próximas, com uso sistemático de tortura, controle armado de moradores e expansão violenta do tráfico em áreas dominadas por milícias.

Foram mais 12 horas de tiroteios e, na manhã após a operação, moradores retiraram 63 corpos da mata. No dia da ação, outros mortos já haviam sido retirados pela polícia.