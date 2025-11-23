A aparição do Teste de Rorschach, também chamado de Teste das Manchas ou Borrão, na série “Tremembé”, que aborda o caso de Suzane von Richthofen, despertou o interesse do público sobre o funcionamento e a confiabilidade de avaliações psicológicas usadas em contextos clínicos e judiciais.

Segundo o psicólogo e professor do curso de Psicologia da Estácio, Vicente Melo, o Rorschach é amplamente utilizado em perícias judiciais, processos criminais e atendimentos clínicos. “O Teste de Rorschach é um instrumento projetivo composto por dez lâminas com manchas. Ele ajuda a identificar traços de personalidade e aspectos inconscientes do indivíduo. Embora pareça simples, é complexo, possui milhares de possibilidades interpretativas e é difícil de ser manipulado”, explica.

O especialista destaca que o teste não é aplicado de forma isolada. “Toda avaliação psicológica envolve entrevistas, diferentes testes e questionários. Utilizamos uma bateria de instrumentos para compreender o indivíduo de maneira mais ampla”, afirma.

Vicente também alerta para o uso indevido de testes em ambientes não controlados, como redes sociais e plataformas digitais. “São instrumentos restritos a profissionais habilitados. Aplicações sem supervisão podem gerar interpretações equivocadas e trazer prejuízos”, ressalta.

Outro ponto sensível é a exposição das lâminas do Rorschach, frequentemente compartilhadas na internet. “O vazamento das pranchas invalida o teste, porque compromete sua confiabilidade. Por isso, seguimos rigorosos protocolos de sigilo e preservação”, completa.

Além do Rorschach, diversos outros instrumentos são utilizados em seleções organizacionais, concursos públicos e atendimentos clínicos, avaliando desde atenção e inteligência até aspectos de personalidade.

Para quem busca autoconhecimento ou apoio emocional, o psicólogo reforça a orientação profissional. “Somente um especialista qualificado pode aplicar e interpretar testes com ética, técnica e respaldo científico”, conclui.

