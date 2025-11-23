SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste domingo (23), uma frente fria passa pelo litoral paulista e deve alterar o clima de toda faixa leste do estado e o litoral, com previsão de tempo fechado e pancadas isoladas de chuva.

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o céu da região metropolitana da capital deve passar de nublado a encoberto durante o dia e as precipitações devem começar de forma isolada ainda no período da manhã.

A previsão é de pancadas moderadas a fortes com trovoadas a partir do início da tarde, com potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento.

Por conta do tempo fechado e chuvoso, a temperatura deve cair e a máxima pode não superar os 24°C.

Neste sábado (22), a máxima registrada pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) foi 30,1°C na estação do Mirante de Santana, na zona norte.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a previsão deste domingo deve se estender até, pelo menos na terça-feira (26) em diversas regiões do Estado, com chuva forte, rajadas de vento, raios e queda de granizo em algumas localidades.

O órgão estadual separou as regiões pela previsão de acumulados de chuva, destacando as que mais devem sofrer com as precipitações.

- Acumulado muito alto: Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, litoral norte, Serra da Mantiqueira, região metropolitana da capital e Baixada Santista.

- Alto: Regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sorocaba.

- Médio: Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção redobrada, uma vez que há risco de alagamentos, enchentes, enxurradas, deslizamentos e ocorrências relacionadas a ventos fortes e descargas elétricas.

No Vale do Ribeira, por exemplo, a variação esperada neste sábado é de 19°C a 24°C. Em Santos, de 18°C a 26°C; no Guarujá, de 21°C a 26°C; em Bertioga, de 17°C a 25°C, e em Ubatuba, de 16°C a 25°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 22°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 15°C e 28°C.

A variação deve ficar de 18°C a 29°C em Campinas, de 18°C a 26°C em Sorocaba e de 18°C a 30°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 18°C a 29°C; em Ribeirão Preto, de 20°C a 30°C; em Barretos, de 19°C a 31°C; em São José do Rio Preto, de 19°C a 31°C; em Presidente Prudente, de 19°C a 34°C; e em Araçatuba, de 19°C a 34°C.