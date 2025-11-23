SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo reconhece impacto de prisão de Bolsonaro no Congresso, aliados veem Flávio na mira de Moraes e outras notícias para começar este domingo (23).

**JULGAMENTO DE BOLSONARO**

1 - Governo vê desgaste de Bolsonaro, impacto no Congresso e pressão da oposição por anistia. Aliados do petista dizem que prisão volta a prejudicar a posição do ex-presidente e reforça polarização.

2 - Bolsonaro disse a agente que tentou abrir tornozeleira com 'ferro quente'. Moraes determinou que defesa esclareça o motivo de ele ter tentado avariar equipamento. Documento aponta avaria grave em tornozeleira e sinais de queimaduras.

3 - Homem discursa contra Bolsonaro em vigília após prisão e é agredido. Vigília convocada por Flávio Bolsonaro foi citada em decisão do STF que determinou preventiva. Ato religioso teve participação de senador, aliados bolsonaristas e algumas centenas de apoiadores.

4 - Aliados veem Flávio na mira de Moraes com prisão de Bolsonaro e ensaio de candidatura a presidente. Ministro do Supremo diz que senador tentou 'reeditar acampamentos golpistas e causar caos social'. Filho do ex-presidente rebate que vigília seria para oração e que não é hora de falar sobre substituto.

5 - Prisão de Bolsonaro pega aliados de surpresa e dificulta mobilização de apoiadores. Poucas pessoas foram à porta da PF e à vigília organizada por Flávio Bolsonaro. Líder do PL diz que baixo comparecimento é por medo de Alexandre de Moraes.

*

AMBIENTE

COP30 termina com acordo que exclui plano de Lula contra fósseis, atende Europa e tem menção inédita a afrodescendentes. Proposta de 'mapa do caminho' foi citada pelo presidente brasileiro e defendida pela Colômbia, mas enfrentou forte oposição. Texto pede esforços para triplicar financiamento de medidas climáticas preventivas até 2035.

G20

Lula, Macron e Von der Leyen discutem acordo UE-Mercosul no G20. Governo acredita em assinatura no dia 20, ainda com Brasil na presidência do bloco sul-americano. Tratado de livre comércio prevê a eliminação ou redução gradual de tarifas em diversos produtos agrícolas e industriais.

GUERRA DA UCRÂNIA

Estrela polêmica, negociador russo que rascunhou plano de paz de Trump é fã dos EUA e nasceu em Kiev. Economista Kirill Dmitriev trabalhou nos 28 pontos do acordo junto do colega americano Steve Witkoff. Ele dirige o fundo soberano russo e tentou vender a vacina Sputnik V ao Brasil, sendo hoje alvo de intrigas em Moscou.

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

7 anos após fracasso das UPPs, Rio segue sem plano para ocupação de favelas. Confrontos aumentaram em 2023 e 2024 nas comunidades onde teve início o programa Cidade Integrada. Governo recusa ideia de aumentar policiamento nas comunidades; ainda não há projeto para Penha e Alemão.

BANCO CENTRAL

Vorcaro nega fraude bilionária e diz que Master, liquidado pelo BC, agiu de 'boa fé'. Defesa afirma que a suposta fraude de R$ 12,7 bi foi resolvida com a substituição de ativos e garantias de R$ 22,3 bilhões ao BRB. Banqueiro foi preso pela Operação Compliance Zero, antes de deixar o Brasil pelo aeroporto de Guarulhos.

TRÂNSITO

Colisão entre ônibus e caminhão na Bandeirantes deixa mais de 30 feridos, quatro em estado grave. Ônibus que seguia de Piracicaba para Guarujá atingiu traseira do caminhão no acostamento, diz Corpo de Bombeiros. Colisão ocorreu de madrugada no km 24 da rodovia, na região de Pirituba (SP), e mobilizou 22 viaturas.

SÃO BERNARDO

Homem morre após ser arremessado de viaduto e cair no Rodoanel Mario Covas, no ABC paulista. Câmera de monitoramento da rodovia gravou o crime. Polícia Civil registrou caso como homicídio e tenta identificar o autor.

FILMES

Oscar lista filmes elegíveis, com 'O Agente Secreto' e 'Apocalipse nos Trópicos'. Anúncio vale para longa internacional e documentário. Trama com Wagner Moura enfrenta outras 85 até indicação.

CELEBRIDADES

Dua Lipa visita Angra dos Reis e é recebida por Luciano Huck e Angélica em casa à beira-mar. Cantora passa o dia com a família dos apresentadores antes de participar do Domingão, da Globo, neste domingo (23). Ela está no Brasil em turnê de lançamento do seu terceiro álbum 'Radical Optimism'.