O projeto apresenta noções de robótica e do pensamento computacional para jovens que acabaram de sair ou ainda estão em sistemas socioeducativos. A primeira turma formou 18 jovens egressos das unidades da Funase. A segunda turma, ainda em andamento, é formada por adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

São jovens que achavam que não tinham condição nenhuma de se inserir na sociedade, diz o professor Henrique Foresti, engenheiro de sistemas e idealizador da plataforma Roboliv.re, metodologia criada para democratizar a robótica e que é usada na formação dos jovens. Esse sentimento de pertencer é o grande desafio. Os meninos chegam aqui [no Cesar] e descobrem que por meio da tecnologia podem ter uma vida diferente, completa.

Segundo os dados mais recentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2024, havia 11 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em todo o país. Mais de 95% deles são meninos. Quase 74%, pretos ou pardos.

O objetivo inicial da pesquisa era ajudar no processo de reinserção, mas, depois das primeiras formações, o que eles começam a perceber é que esses jovens têm habilidades que podem ser aproveitadas em muitos outros campos.

Eles vieram de um contexto de vulnerabilidade, de tantos problemas, de tantas barreiras que conseguem ter um olhar crítico e um olhar de inovação que é diferente de um jovem que veio de um cenário de privilégio, que sabe inglês, que já viajou para fora do país, que já sabe programar. As pessoas que vieram de um recorte de muito menos privilégio têm um olhar de criatividade, de trazer soluções para contextos diversos, plurais, destaca Messias.

A próxima etapa da pesquisa é investigar a lacuna entre formação e geração de renda. Os pesquisadores avaliam a criação de uma startup para trabalhar em parceria com as unidades socioeducativas.

Quando ele sai do sistema, não encontra suporte nenhum. Esse processo se chama desfiliação. E aí o que acontece? A pessoa acaba reincidindo, argumenta o pesquisador, que lembra o efeito rebote que essa falta de apoio significa para toda a sociedade.

O tráfico é um local onde ele vai ter uma rede de apoio, ele vai ter um suporte das facções, vai ter esse auxílio para coisas básicas, como conseguir sustentar a família. Esse apoio que ele não tem do Estado. É assim que o crime se mostra muito mais como posso dizer? muito mais interessante. Ele traz renda imediata, aponta o pesquisador.

Para Messias, o sistema socioeducativo acaba sendo uma 'escola' para formar as pessoas que vão para o cárcere. Escola que ajuda a alimentar um dos maiores sistemas penitenciários do mundo. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no primeiro semestre de 2025, o Brasil tinha quase 942 mil pessoas no sistema carcerário. Só China e Estados Unidos superam esse número, e apenas 15 cidades brasileiras têm populações maiores que essa.