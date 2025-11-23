SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu ao cair do Pico do Tijuca Mirim, na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado (22).

Ele fez uma trilha e caiu de uma altura de mais de 30 metros após chegar ao topo do pico na manhã de ontem. A informação foi dada à administração do parque por pessoas que acompanhavam a vítima, que não teve identidade divulgada.

Um membro do grupo desceu e pediu ajuda a funcionários do parque, que acionaram o corpo de bombeiros. A chegada do socorro aconteceu por volta das 10h30, cerca de 40 minutos após a queda.

Corpo estava em uma área de mata fechada e foi retirado de helicóptero após quase sete horas de operação dos bombeiros. Segundo a administração do parque, o voo para retirada da vítima começou às 17h, após autorização da polícia.

Local de onde o homem caiu é uma área natural sem qualquer tipo de guarda corpo, informou a administração do parque. Em nota enviada ao UOL, o Parque Nacional da Tijuca explicou que no local da queda não há qualquer construção artificial. O parque também lamentou a morte.

Trilha tem sinalização que informa sobre riscos existentes aos frequentadores. Em nota, o Parque da Tijuca afirmou que os visitantes são responsáveis pela própria segurança, que devem se manter dentro de trilhas sinalizadas, usando calçados adequados e avaliando os riscos das atividades a serem feitas.

Caminho ficou fechado no sábado e voltou a abrir hoje. O caso é investigado pelo 19º DP do Rio de Janeiro.