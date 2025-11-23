SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), responsável pelo vestibular da USP, divulgo o gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2026. A prova foi aplicada neste domingo (23) em 35 cidades do estado e reuniu mais de 111 mil candidatos.

Confira aqui o gabarito oficial da 1ª fase da Fuvest 2026: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2026-fase1-gabarito.pdf

Os locais de prova e a lista de convocados para a segunda fase serão divulgados no dia 1º de dezembro no site da Fuvest.

O exame manteve a estrutura tradicional, com 90 questões de múltipla escolha. A edição deste ano trouxe mudanças na forma de cobrança dos conteúdos, com perfil mais interdisciplinar e presença ampliada de temas ligados a filosofia, sociologia, artes e educação física, em linha com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

A primeira fase teve duração de cinco horas. Os portões foram abertos ao meio-dia, e o exame teve início às 13h. Os candidatos não puderam levar o caderno de questões.

A segunda fase ocorrerá em 14 e 15 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos farão a redação e dez questões dissertativas de português. No segundo, responderão a 12 questões específicas, conforme a carreira escolhida.

Outra mudança desta edição está na lista de leituras obrigatórias. Pela primeira vez, todas as obras exigidas são de autoras mulheres, medida que vale até 2028, segundo a USP. A partir de 2029 a lista voltará a incluir autores homens.

O vestibular 2026 da USP oferece 11,1 mil vagas, distribuídas entre Fuvest, Enem USP e Provão Paulista. A Fuvest concentra 8.147 vagas, sendo 4.888 de ampla concorrência, 2.053 para alunos de escola pública e 1.206 destinadas a candidatos de escola pública pretos, pardos e indígenas. Medicina segue como o curso mais concorrido