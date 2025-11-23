SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Vinícius Souza de Menezes Santos, conhecido como Vini Singer, foi sequestrado neste domingo (23) após deixar uma festa em São Paulo.

O homem, que possui 2 milhões de seguidores no Instagram, mostra em seu perfil uma vida de luxo, que inclui viagens e fotos em avião. Ele também publica conversas com policiais.

Conforme o boletim de ocorrência, o qual a Folha teve acesso, Santos relatou que retornava de um evento quando foi abordado pelos bandidos, que o mantiveram dentro de um carro com a intenção de realizar transferências bancárias.

A Polícia Militar teve conhecimento da ação após uma denúncia e passou informações para policiais militares, que iniciaram buscas pelo automóvel denunciado. O veículo, um Fiat Argo cinza, foi encontrado e monitorado.

O automóvel foi abordado na rua Arlindo Bettio, em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista. Dentro do carro estavam cinco homens. Quatro suspeitos e Santos.

No local, o influenciador relatou que havia sido sequestrado quando retornava de um evento.

Os policiais militares notaram quando, durante a abordagem, um veículo Peugeot 207 prata deixou o local de forma repentina. Houve perseguição até o veículo cair no córrego do Limoeiro, na Vila Jacuí.

Dois homens estavam no Peugeot. Um deles foi preso. Com ele foi encontrado um revólver e uma metralhadora. O segundo ocupante, identificado como Bruno Mateus Silveira da Silva, teria apontado uma arma contra um dos policiais, que atirou duas vezes contra ele. Silva fugiu para uma casa na região. Segundo a versão dos policiais, eles cercaram a residência e Silva fez novos disparos. Os agentes também atiraram.

Silva foi atingido. Ele foi levado para o Hospital Ermelino Matarazzo, onde morreu.

O caso foi registrado como extorsão pelo 63º DP (Vila Jacuí).