SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista que parou o trânsito do Rodoanel, em 12 de novembro, em São Paulo, afirmou estar ciente de vai pagar pelo que fez. Durante a semana, ele admitiu ter inventado a história de que foi assaltado e que criminosos deixaram bomba em seu caminhão.

"Eu sei que vou pagar pelo que eu fiz". Dener Laurito dos Santos, 52, deu a declaração em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, veiculada hoje. Esta é a segunda vez que ele é entrevistado pela emissora; na primeira, não disse que tinha inventado toda a situação.

"Não sei porque veio essa ideia louca, não sei como explicar". Dener afirmou que teve um surto psicótico e se diz "arrependido e muito envergonhado" do que aconteceu. O psiquiatra forense Guido Palomba, ouvido pela TV Record, chamou o episódio de mitomania -um transtorno psicológico caracterizado pela compulsão em mentir.

Dener diz que "perdeu o controle" e que isso se juntou a um "mal súbito" que teve. Ele afirmou que inventou a situação para tentar chamar a atenção para a condição dos caminhoneiros, que enfrentam vários perigos na estrada. "Só lembro quando o GATE começou a conversar comigo. Eu estava com dor na perna, queria descer, mas estava muito tonto", disse.

Homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, mas não foi preso. As investigações prosseguem para "completo esclarecimento dos fatos e a devida responsabilização criminal do indiciado", segundo a SSP-SP. Atualmente, ele está de licença.

Confessou ter armado a situação

Dener disse em 20 de novembro que havia forjado a situação. Ele admitiu que queria chamar a atenção para a falta de segurança dos caminhoneiros. Em depoimento à polícia, ele afirmou que não pensou direito nas consequências da ação.

Na noite anterior ao incidente, Dener disse que pernoitou em um posto de gasolina na rodovia dos Bandeirantes e usou materiais para criar uma falsa bomba. Ele declarou às autoridades ter usado o fio de um fone, fita crepe, papel alumínio, água e um tubo de gás de um fogão portátil para produzir o artefato. Depois, deixou o item na cabine e seguiu viagem.

Caminhoneiro informou à empresa sobre roubo da carreta e disse que tinha parado veículo na via. Ele contou ter amarrado as próprias mãos, mas acredita que acabou desmaiando em seguida por causa de um "forte estresse emocional". Disse ainda que só recuperou os sentidos quando estava sendo socorrido pelos policiais.

Dener era soldado da Polícia militar e foi exonerado. Ele foi punido por cometer transgressão disciplinar grave. A informação foi publicada em 2 de março de 2006 no Diário Oficial do Estado.

Relembre o caso

Carreta ficou atravessada no KM 44 do Rodoanel, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por quase cinco horas. O bloqueio provocou mais de 20 quilômetros de congestionamento no dia 12 de novembro.

Pista ficou fechada nos dois sentidos por uma hora para atuação do Grupo de Ações Táticas Especiais. Dener desmaiou ao ser retirado da carreta, às 9h21, e precisou receber atendimento médico. O artefato foi retirado às 10h e, depois disso, a carreta passou a ser manejada na via. Análise da polícia comprovou que objeto encontrado no veículo não era uma bomba.

Inicialmente, o caminhoneiro disse que foi sequestrado por três homens armados. A primeira ocorrência registrada pela PM aponta que o homem apresentou "falas desconexas" ao narrar que tinha sido vítima de um assalto.

Caminhão não tinha carga e estava em deslocamento para uma base operacional em São Bernardo do Campo. Em depoimento à polícia, o motorista contou que os criminosos queriam o veículo para levar armas ao Rio. Na versão apresentada por ele, a transportadora pediu atualizações do percurso e, por isso, o trio teria pedido que ele falasse com a empresa. Nesse momento, o caminhoneiro reagiu e os sequestradores teriam fugido. O homem afirmou também que os três criminosos o obrigaram a deixar o veículo parado no meio da pista.