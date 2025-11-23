BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Foi a primeira vez em três anos que a COP aconteceu em um país democrático e que, portanto, não reprime manifestações. Não à toa, entre as imagens que marcaram a conferência climática da ONU estão os inúmeros protestos.

Organizações e ativistas não participaram das negociações oficiais, mas as acompanharam e fizeram barulho para pressionar autoridades por soluções para o clima. Já no início do evento, manifestantes chegaram a furar o bloqueio e a entrar na zona azul, restrita a negociadores e diplomatas.

A expressiva presença da sociedade civil salta aos olhos no registro visual da cúpula. E reinaria na liderança caso não fosse o acontecimento da tarde de quinta-feira (20): o incêndio que atingiu a área principal da COP30, provocando uma ordem de retirada e a suspensão das negociações.

O evento também enfrentou críticas por problemas elétricos, alagamentos e falhas de segurança apontados pela ONU. Mas produziu também imagens como a da barqueata na Baía do Guajará ou do embaixador André Corrêa do Lago com uma criança munduruku no colo.