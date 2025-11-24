SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Erechim, no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência neste domingo (23) na cidade após uma tempestade de granizo causar estragos em casas, carros, escolas, unidades de saúde e ruas.

O número de atingidos ainda não foi divulgado. Um gabinete de crise foi montado e avalia os prejuízos na manhã desta segunda (24).

Segundo o vice-prefeito Flavio Tirello (PSB), várias pessoas foram atendidas na cidade com ferimentos provocados pelas pedras de granizo. Não há registro de mortes.

As aulas foram suspensas em todas as escolas da cidade. Também foram suspensas cirurgias eletivas no Hospital Santa Terezinha, afetado pelo temporal. Apenas casos de urgência devem ser encaminhados à instituição.

A prefeitura distribui lonas para os moradores afetados e a Defesa Civil do estado enviou caminhões com telhas para apoiar o município.

Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, a queda de granizo foi causada pela atuação de uma área de baixa pressão combinada ao calor e umidade presentes na região.

"Estamos deslocando equipes da Defesa Civil Estadual com suporte de materiais e mantimentos para dar toda a assistência necessária em função da chuva de granizo", disse o governador Eduardo Leite (PSD). "Também determinei ao nosso chefe da Casa Militar, coronel Boeira, responsável pela Defesa Civil, para se deslocar à cidade e auxiliar no gerenciamento da crise".