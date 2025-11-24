SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria pelo oceano Atlântico na costa de São Paulo, aliada à umidade vinda da amazônia pela região central do país, deve provocar muitas instabilidades nesta segunda-feira (24) em praticamente todo o estado.

Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestade com previsão de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e condição para queda de granizo.

O instituto destaca que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos nos locais onde a precipitação ocorrer em maior volume.

Na região metropolitana de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital indica que as precipitações nesta segunda devem ser intermitentes, com potencial para formação de alagamentos.

Na terça (25) e na quarta, os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a formação de muitas nuvens em toda a faixa leste paulista, o que inclui a Grande São Paulo. Com isso, o céu varia entre encoberto e nublado e há potencial para garoa ocasional.

A partir de quinta, porém, o clima deve se firmar e não há previsão de chuva até o domingo seguinte, dia 30, quando uma nova frente fria deve chegar ao Sudeste e mudar novamente o tempo, provocando chuva.

Em relação às temperaturas, a chuva fará com que elas estejam mais baixas do que o esperado para esta época do ano em todas as regiões do estado. Na capital, os termômetros devem marcar variação de 17°C a 22°C nesta segunda.

A previsão indica que as temperaturas ficarão mais amenas pelo menos até quinta-feira (27) na faixa leste, incluindo a Grande São Paulo, e o litoral. No interior, o calor deve voltar a partir de quarta (26).

ALERTA LARANJA TAMBÉM VALE PARA OUTROS ESTADOS

Além do estado de São Paulo, o alerta laranja do Inmet vale para outras regiões do país nesta segunda-feira.

A mesma faixa de precipitação vai atingir o norte do estado de Santa Catarina, todo o Paraná, sul de Minas Gerais e todo o Rio de Janeiro.

A umidade da amazônia também provocará chuva acima da média no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, norte do Mato Grosso e divisa entre Tocantins e Goiás.

Segundo o Inmet, apenas a faixa litorânea do Nordeste a partir do norte da Bahia até o Amapá e o estado do Rio Grande do Sul não há previsão de chuva nesta segunda.