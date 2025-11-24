SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP abre nesta segunda-feira (24), às 12h, as inscrições para o Enem-USP 2026, processo seletivo que usa as notas do exame federal para ingresso em cursos de graduação. O cadastro deve ser feito no site da Fuvest até 19 de dezembro, também ao meio-dia. A taxa de inscrição é de R$ 11.

A universidade não participa do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) desde 2023. Assim como outras instituições públicas, criou um processo próprio que reserva parte das vagas a candidatos do Enem.

O Enem-USP ocorre em paralelo ao vestibular da Fuvest, com inscrições independentes. São 1.500 vagas em diferentes cursos, sendo 684 para ampla concorrência, 512 para egressos de escolas públicas e 304 para candidatos autodeclarados PPI (pretos, pardos ou indígenas). Todos disputam automaticamente em ampla concorrência e podem optar também pelas ações afirmativas.

A isenção da taxa será concedida a quem obteve o benefício no vestibular Fuvest 2026, aos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e a candidatos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública.

Podem se inscrever estudantes que concluíram ou concluirão o ensino médio em 2025, além de quem já possui diploma de curso superior reconhecido. É necessário ter feito o Enem 2025 como candidato regular.

Na edição anterior, o curso de estatística teve a maior nota de corte, 848,8 pontos. Em seguida vieram Ciência da Computação de Ribeirão Preto (846,6) e astronomia (842,4).

Entre os mais disputados, medicina terá 23 vagas em São Paulo, 13 em Ribeirão Preto e 8 em Bauru.

NOTA DE CORTE USP ? INGRESSO VIA ENEM

Curso - Nota de corte da última edição - Número vagas para esse ano

Estatística - 848,80 - 5

Ciência da computação (Ribeirão Preto) - 846,61 - 9

Astronomia - 842,39 - 3

Medicina (São Paulo) - 840,35 - 23

Odontologia (São Paulo) - 836,33 - 12

Ciência da computação (São Paulo) - 835,79 - 9

Medicina (Ribeirão Preto) - 835,71 - 13

Medicina (Bauru) - 834,88 - 8

Odontologia (Ribeirão Preto) - 834,09 - 11

Ciência da computação (São Carlos) - 829,06 - 11

A classificação dos candidatos será feita pela Fuvest, com base nas notas informadas pelo Inep, órgão responsável pelo Enem. A pontuação final pode variar conforme o curso, de acordo com os pesos definidos pelas unidades da USP. Em carreiras de exatas, por exemplo, as provas de matemática e ciências da natureza têm peso maior.

As listas de convocados serão divulgadas no site da Fuvest. Estão previstas três chamadas regulares e, caso ainda restem vagas, convocações adicionais pela lista de espera.

CALENDÁRIO ENEM-USP

- Inscrições: de 24 de novembro a 19 de dezembro de 2025

- Alteração de opções de curso: 20 e 21 de janeiro de 2026

- 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026

- 2ª chamada: 3 de fevereiro de 2026

- 3ª chamada: 10 de fevereiro de 2026