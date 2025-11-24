SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus e outros três veículos, na zona norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (24).

O acidente ocorreu por volta de 6h50, na estrada do Sabão, na Freguesia do Ó, na região da Brasilândia, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atua no local com seis equipes.

De acordo com os bombeiros, uma adolescente de 16 anos teve traumatismo craniano grave e foi levada ao PS Brasilândia. Um homem de 52 anos também teve traumatismo craniano e trauma de tórax. Ele foi encaminhado ao PS Mandaqui.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Mas após bater nos veículos, o coletivo invadiu um comércio.

A Polícia Militar também está no local a via está parcialmente bloqueada.