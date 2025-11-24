SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro vê chances reduzidas de conseguir prisão domiciliar, COP30 tem atuação de lobistas de pretroleiras, agronegócio e mineradoras e outras notícias para começar esta segunda-feira (24).

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Conduta de Bolsonaro com tornozeleira eletrônica dificulta prisão domiciliar futura. Especialistas avaliam que tentativa de violação do dispositivo prejudica confiança.

CONGRESSO NACIONAL

Líder do PL de Bolsonaro ganha vida própria além de Malafaia e tem 'amigo-irmão' do PT. Sóstenes Cavalcante rejeita imagem de ex-presidente como 'cachorro morto' e vê 'maior injustiça da história'. Porta-voz do bolsonarismo, pastor licenciado da Assembleia de Deus Vitória em Cristo é amigo de petista Lindbergh.

ESTADOS UNIDOS

Foragido, Ramagem diz estar seguro nos EUA com anuência do governo Trump. Deputado aparece em vídeo recebendo família em aeroporto. Esposa diz que família sofre "perseguição política desumana".

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Frente evangélica diz que prisão de Bolsonaro impacta cristãos e abala confiança nas instituições. Medidas agravam divisões e dificultam caminho da pacificação social, afirma texto. Bancada, uma das principais forças do Congresso, é alinhada ao bolsonarismo.

COP30

Lobbies se organizaram em várias frentes na COP30, e setor de petróleo diz que todo mundo é lobista. Combustíveis fósseis, agronegócio, mineração e financeiro foram alguns dos grupos credenciados com crachás por indicação do governo brasileiro. Críticos dizem que presença de empresas que poluem cria relação desigual, e defensores afirmam que participação é necessária.

GUERRA COMERCIAL

Tarifas dos EUA causam perda de US$ 3 bilhões ao Brasil e ameaçam competitividade, diz estudo. Setores de alto valor agregado e bens de capital são os mais atingidos, mesmo após isenções. Próximas negociações podem recuperar US$ 1,6 bilhão ou agravar perdas estruturais na balança comercial.

ÁSIA

Trajetória política de primeira-ministra do Japão explica abalo diplomático com a China. Sanae Takaichi considera possível intervenção chinesa em Taiwan uma ameaça existencial ao seu país. Conservadora é influenciada pelo legado de Shinzo Abe, que foi favorável a abandonar artigo pacifista da Constituição.

PIX

Entra em vigor nova regra do Pix para 'rastrear' dinheiro que foi alvo de golpe. MED 2.0 permite que mais de uma solicitação de devolução seja aberta quando houver valores a recuperar. Até agora, Banco Central só monitorava a primeira conta para onde o dinheiro havia sido desviado.

ENEM

Estudante que revelou questões do Enem fala em 'coincidência' e nega má-fé. Em entrevista ao Fantástico, Edcley Teixeira diz se arrepender do que chamou de propaganda infeliz do seu curso. Ele afirma que não sabia que a prova realizada em um concurso era um pré-teste para o exame nacional.

UDO KIER (1944 2025)

Morre Udo Kier, ator alemão que estrelou 'O Agente Secreto' e 'Bacurau', aos 81. Artista trabalhou com grandes nomes do cinema mundial. Se firmou ainda como figura pop com Madonna e Andy Warhol.